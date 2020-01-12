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УХЛ. Днепр побеждает Белый Барс в овертайме
Результаты последнего матча 27 тура
Вашему вниманию результаты матча 27 тура Украинской хоккейной лиги:
"Днепр Х." - "Белый Барс"
4 - 3 (2-1; 1-1; 0-1; 1-0)
1 период: 1-0 Шибаев (05,41); 1-1 Алексюк (07,36); 2-1 Янишевский (11,32)
2 период: 2-2 Лесников (03,42); 3-2 Декало (14,46)
3 период: 3-3 Лесников (12,20)
ОТ: 4-3 Шепелев (03,48)
Турнирная таблица УХЛ:
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