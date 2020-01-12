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УХЛ. Днепр побеждает Белый Барс в овертайме

Хоккей
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Результаты последнего матча 27 тура

УХЛ. Днепр побеждает Белый Барс в овертайме
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча 27 тура Украинской хоккейной лиги:

"Днепр Х." - "Белый Барс"

4 - 3 (2-1; 1-1; 0-1; 1-0)

1 период: 1-0 Шибаев (05,41); 1-1 Алексюк (07,36); 2-1 Янишевский (11,32)

2 период: 2-2 Лесников (03,42); 3-2 Декало (14,46)

3 период: 3-3 Лесников (12,20)

ОТ: 4-3 Шепелев (03,48)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Днепр побеждает Белый Барс в овертайме - изображение 1
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В статье: УХЛ ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Днепр (Херсон)
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