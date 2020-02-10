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НХЛ. Анахайм разобрался с Баффало, Детройт огорчил Бостон

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Анахайм разобрался с Баффало, Детройт огорчил Бостон
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Детройт – Бостон – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Баффало – Анахайм – 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)

Рейнджерс – Лос-Анджелес – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Виннипег – Чикаго – 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)

Миннесота – Колорадо – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

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В статье: НХЛ Детройт Ред Уингз Анахайм Дакс
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