Торонто - Аризона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На UA-Футбол прямая трансляция матча Национальной хоккейной лиги между "Торонто Мейпл Лифс" и "Аризоной Койотис". Поединок состоится в ночь со вторника на среду, 11-12 февраля, 02:00 по киевскому времени.

Оба коллектива середняки своих конференций: и "кленовые листки" и "койоты" занимают девятые места на Востоке и Западе соответственно. В единственной очной встрече текущего сезона победу одержала канадская команда, выиграв в Аризоне 3:1.

"Торонто Мейпл Лифс" - "Аризона Койотс"

НХЛ. Регулярный чемпионат. 12 февраля. Начало в 02:00 по Киеву.

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