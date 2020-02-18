Хоккей
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НХЛ. Вегас обыграл Вашингтон, перестрелка Калгари и Анахайма
За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Сан-Хосе – Флорида – 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Калгари – Анахайм – 6:4 (0:0, 1:2, 5:2)
Аризона – Айлендерс – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Вегас – Вашингтон – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Колорадо – Тампа-Бэй – 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
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