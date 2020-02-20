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НХЛ. Бостон обыграл Эдмонтон, победы Рейнджерс и Миннесоты
За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Чикаго – Рейнджерс – 3:6 (0:1, 1:0, 2:5)
Даллас – Аризона – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Эдмонтон – Бостон – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0)
Анахайм – Флорида – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Колорадо – Айлендерс – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Ванкувер – Миннесота – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1)
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