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НХЛ. Бостон обыграл Эдмонтон, победы Рейнджерс и Миннесоты

Хоккей
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За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Бостон обыграл Эдмонтон, победы Рейнджерс и Миннесоты
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Чикаго – Рейнджерс – 3:6 (0:1, 1:0, 2:5)

Даллас – Аризона – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Эдмонтон – Бостон – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0)

Анахайм – Флорида – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Колорадо – Айлендерс – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Ванкувер – Миннесота – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Эдмонтон Ойлерз
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