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В НХЛ назвали лучшего защитника за последние 53 года

Хоккей
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Главная хоккейная лига мира представила рейтинг лучших оборонцев.

В НХЛ назвали лучшего защитника за последние 53 года
Новина українською

Лучшим защитником в новейшей истории НХЛ (с момент расширения чемпионата в 1967 году) авторы официального сайта лиги признали Бобби Орра, который за карьеру восемь раз брал «Норрис Трофи».

Орр выступал в НХЛ с 1966 по 1978 года. В составе Бостона и Чикаго канадец провел 657 матчей, в которых набрал 915 очков (270+645).

В топ-3 лучших защитников в истории НХЛ также вошли швед Никлас Лидстрем и канадец Рэй Бурк.

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В статье: НХЛ
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