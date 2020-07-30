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НХЛ. Тампа разгромила Флориду, победы Вашингтона и Чикаго
За океаном продолжаются контрольные матчи перед стартом Кубка Стэнли.
Флорида – Тампа-Бэй – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Миннесота – Колорадо – 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)
Вашингтон – Каролина – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Чикаго – Сент-Луис – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Рейнджерс – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Виннипег – Ванкувер – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
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