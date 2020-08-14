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Кубок Стэнли: Вегас повторно обыграл Чикаго, Коламбус ответил Тампе

Хоккей
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В НХЛ проходят матчи первого раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли: Вегас повторно обыграл Чикаго, Коламбус ответил Тампе
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Тампа-Бэй – Коламбус 1:3 (1:2, 0:1, 0:1)

Счет в серии – 1:1

Вегас – Чикаго 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Счет в серии – 2:0

Бостон – Каролина 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Счет в серии – 1:1

Даллас – Калгари 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

Счет в серии – 1:1

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли
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