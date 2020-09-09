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Легенда Нью-Йорк Рейнджерс готов покинуть клуб после 15 лет работы в нем

Хоккей
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Он считает, что в этом сезоне у него не будет достаточного количества игровой практики

Легенда Нью-Йорк Рейнджерс готов покинуть клуб после 15 лет работы в нем
Новина українською

Голкипер Хенрик Лундквист готов покинуть "Нью-Йорк Рейнджерс" в это межсезонье. 38-летний шведский вратарь полагает, что в следующем сезоне не сможет рассчитывать на большое количество игрового времени, сообщает The Athletic.

В таком случае "Рейнджерс" придётся выкупать контракт Лундквиста, потому что его соглашение с зарплатой $ 8,5 млн будет действовать до конца сезона-2020/2021. При этом ранее сообщалось, что Хенрик не намерен завершать карьеру.

Лундквист с 2005 года выступает за "Рейнджерс" и на данный момент провёл в команде из Нью-Йорка всю карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 3,16 шайбы и отражал 90,5% бросков.

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В статье: Хенрик Лундквист Нью-Йорк Рейнджерс
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