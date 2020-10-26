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УХЛ представила топ-10 шайб финала плей-офф. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Лучшее от драматичного противостояния Донбасса и Кременчука

УХЛ представила топ-10 шайб финала плей-офф. ВИДЕО
Новина українською

Официальный YouTube-канал Украинской хоккейной лиги (УХЛ) опубликовал 10 лучших шайб финальной серии плей-офф между Донбассом и Кременчуком. Кременчук выиграл серию в седьмом матче и впервые стал чемпионом Украины.

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ХК Кременчуг
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