Ледяные Волки с трудом обыграли Сокол в 7-м туре УХЛ

Сегодня, 12 ноября, в Киеве состоялся второй поединок 7-го тура УХЛ Париматч, в котором "Сокол" принимал "Ледяных Волков".

Хозяева площадки полностью завладели инициативой, предоставляя гостям игру вторым номером. Ближе к середине игра выровнялась.

Вторую двадцатиминутку активно начали "Волки", а уже на 22 минуте Шапиро отправил шайбу в пустой от вратаря угол.

После забитого гола "Ледяные Волки" не сбавляли оборотов.Гости, увлеклись атакой и поплатились за это. На 26 минуте Середницкий, с неудобной для себя руки, забросилшайбу. Ближе к середине второго периода игра выровнялась и уже "Сокол" начал потихоньку прессинговать "Волков" в их зоне.

Вновь, стартовые минуты следующей двадцатиминутке выиграли "Ледяные Волки". Панков вывел гостей вперед – 2:1. После пропущенной шайбы "Сокол" пошел вперед большими силами, за счет чего у "Волков" получалось проводить свои контратаки.

И, тем не менее, хозяевам так и не удалось сравнять счет.

"Сокол" - "Ледяные Волки" 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Шапиро (Шабанов – Маландин), 21:12; 1:1 – Середницкий (Фирсов - Павлов), 25:38; 1:2 – Панков (Емелин - Сурин), 42:05.