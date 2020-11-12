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Ледяные Волки с трудом обыграли Сокол в 7-м туре УХЛ
Матч держал интригу до последней секунды
Сегодня, 12 ноября, в Киеве состоялся второй поединок 7-го тура УХЛ Париматч, в котором "Сокол" принимал "Ледяных Волков".
Хозяева площадки полностью завладели инициативой, предоставляя гостям игру вторым номером. Ближе к середине игра выровнялась.
Вторую двадцатиминутку активно начали "Волки", а уже на 22 минуте Шапиро отправил шайбу в пустой от вратаря угол.
После забитого гола "Ледяные Волки" не сбавляли оборотов.Гости, увлеклись атакой и поплатились за это. На 26 минуте Середницкий, с неудобной для себя руки, забросилшайбу. Ближе к середине второго периода игра выровнялась и уже "Сокол" начал потихоньку прессинговать "Волков" в их зоне.
Вновь, стартовые минуты следующей двадцатиминутке выиграли "Ледяные Волки". Панков вывел гостей вперед – 2:1. После пропущенной шайбы "Сокол" пошел вперед большими силами, за счет чего у "Волков" получалось проводить свои контратаки.
И, тем не менее, хозяевам так и не удалось сравнять счет.
"Сокол" - "Ледяные Волки" 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – Шапиро (Шабанов – Маландин), 21:12; 1:1 – Середницкий (Фирсов - Павлов), 25:38; 1:2 – Панков (Емелин - Сурин), 42:05.
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