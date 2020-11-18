Донбасс сенсационно проиграл новичку УХЛ

В среду, 18 ноября "Сокол" смог обыграть "Донбасс", до этого дончане выиграли все свои матчи.

Уже с самого начала матча "Донбасс" дважды пропустил.

Спустя некоторое время гости выровняли игру и стали чаще атаковать. Но размочить счет до первого перерыва так и не удалось.

Несмотря на активность после перерыва они еще раз пропустили от Морозова.

А вот на первой минуте третьего периода Евгений Монс размочил счет, реализовав выход один на один с Дмитрием Кубрицким.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

"Сокол" (Киев) – "Донбасс" (Донецк) 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)