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Донбасс сенсационно проиграл новичку УХЛ
Сокол сумел забросить три шайбы
В среду, 18 ноября "Сокол" смог обыграть "Донбасс", до этого дончане выиграли все свои матчи.
Уже с самого начала матча "Донбасс" дважды пропустил.
Спустя некоторое время гости выровняли игру и стали чаще атаковать. Но размочить счет до первого перерыва так и не удалось.
Несмотря на активность после перерыва они еще раз пропустили от Морозова.
А вот на первой минуте третьего периода Евгений Монс размочил счет, реализовав выход один на один с Дмитрием Кубрицким.
УХЛ. Регулярный чемпионат:
"Сокол" (Киев) – "Донбасс" (Донецк) 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
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