Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ледяные Волки с минимальным счетом уступили Белому Барсу
Хозяева оказались сильнее
26 ноября в рамках регулярного чемпионата УХЛ "Белый Барс" и "Ледяные Волки".
Поединок начался с острых атак, а на 10-й минуте счет в матче открыли хозяева.
Вторую двадцатиминутку киевляне начали с атак, но вновь пропустили. При счете 2:0 команды ушли на последний перерыв.
Третий период вновь начался со штурма гостей, но они пропустили еще раз.
Неожиданностью стали две заброшенные шайбы столичного клуба на последней минуте встречи. Таким образом, "Белый Барс" добыл тяжелейшую победу со счетом 3:2.
УХЛ. Регулярный чемпионат
"Белый Барс" – "Ледяные Волки" 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Популярное сейчас
- АЕК - Заря 0:3. Спасибо Шахову, или Не все так плохо
- "Me siento mal". Стали известны причина смерти Марадоны и последние слова Диего
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Сокол обыграл Кременчук с разницей в две шайбы
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО