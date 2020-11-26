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Ледяные Волки с минимальным счетом уступили Белому Барсу

Хоккей
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Хозяева оказались сильнее

Ледяные Волки с минимальным счетом уступили Белому Барсу
Новина українською

26 ноября в рамках регулярного чемпионата УХЛ "Белый Барс" и "Ледяные Волки".

Поединок начался с острых атак, а на 10-й минуте счет в матче открыли хозяева.

Вторую двадцатиминутку киевляне начали с атак, но вновь пропустили. При счете 2:0 команды ушли на последний перерыв.

Третий период вновь начался со штурма гостей, но они пропустили еще раз.

Неожиданностью стали две заброшенные шайбы столичного клуба на последней минуте встречи. Таким образом, "Белый Барс" добыл тяжелейшую победу со счетом 3:2.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Белый Барс" – "Ледяные Волки" 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Ледяные Волки
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