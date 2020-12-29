Кременчук в овертайме обыграл Краматорск

Сегодня, 29 декабря, в Кременчуге состоялся последний поединок уходящего года и 22-го тура УХЛ Париматч, в котором "Кременчук" принимал на своей площадке "Краматорск".

Первый период был богат на голевые моменты. Но все же, он завершился 1:0 в пользу "Кременчука".

Вторая двадцатиминутка проходила по сценарию первой, только без заброшенных шайб. Обе команды играли в открытый и атакующий хоккей.

В третьем периоде гости смогли сравнять счет. На 45 минуте отличился Жвачкин. Навала на ворота "Краматорска" ничего не дала хозяевам площадки. Наоборот, чем ближе было к концу периода, тем больше голевых моментов начало возникать у ворот Давлетшина.

Основное время завершилась вничью, поэтому победителя команды определяли в дополнительное время, где сильнее оказались хозяева площадки

Итоговый счет встречи 2:1 в пользу "Кременчука"

"Кременчук" - "Краматорск" 2:1ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Гриценко (Ворона - Смирнов) 02:28; 1:1 – Жвачкин (Геворкян - Золотухин), 45:00; 2:1 – Тютченко, 61:44.