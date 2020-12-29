Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кременчук в овертайме обыграл Краматорск
Хозяева сумели дожать соперника в добавленное время
Сегодня, 29 декабря, в Кременчуге состоялся последний поединок уходящего года и 22-го тура УХЛ Париматч, в котором "Кременчук" принимал на своей площадке "Краматорск".
Первый период был богат на голевые моменты. Но все же, он завершился 1:0 в пользу "Кременчука".
Вторая двадцатиминутка проходила по сценарию первой, только без заброшенных шайб. Обе команды играли в открытый и атакующий хоккей.
В третьем периоде гости смогли сравнять счет. На 45 минуте отличился Жвачкин. Навала на ворота "Краматорска" ничего не дала хозяевам площадки. Наоборот, чем ближе было к концу периода, тем больше голевых моментов начало возникать у ворот Давлетшина.
Основное время завершилась вничью, поэтому победителя команды определяли в дополнительное время, где сильнее оказались хозяева площадки
Итоговый счет встречи 2:1 в пользу "Кременчука"
"Кременчук" - "Краматорск" 2:1ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – Гриценко (Ворона - Смирнов) 02:28; 1:1 – Жвачкин (Геворкян - Золотухин), 45:00; 2:1 – Тютченко, 61:44.
Популярное сейчас
- Минус легенда клуба и еще три опытных игрока. Стало известно, кто покинет Александрию зимой
- Диего Коста покинул Атлетико
- Санжар рассказал о знакомстве с предшественником Ахметова Ахатем Брагиным
- Чемпионат мира U-20. Финляндия победила Германию, США уступили россиянам
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО