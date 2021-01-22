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Вратарь Вашингтона сдал положительный тест на COVID-19
Ранее он нарушил протоколы НХЛ по коронавирусу
Как сообщает Washington Post, голкипер Кэпиталз Илья Самсонов заразился коронавирусом.
Накануне НХЛ оштрафовала Вашингтон на 100 тысяч долларов за нарушение протокола по коронавирусу. Самсонов и еще три российских легионера клуба (включая звездного Александра Овечкина) общались друг с другом без использования средств индивидуальной защиты.
Даже если бы у Самсонова не нашли коронавирус, ему все равно пришлось бы пропустить четыре игры из-за карантина. Внеплановый отпуск ждет и других российских игроков, нарушивших медицинский протокол НХЛ.
Илья Самсонов в текущем сезоне отыграл 2 матча. Он пропустил 7 шайб и совершил 86,8% сэйвов.
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