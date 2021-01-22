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Вратарь Вашингтона сдал положительный тест на COVID-19

Хоккей
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Ранее он нарушил протоколы НХЛ по коронавирусу

Вратарь Вашингтона сдал положительный тест на COVID-19
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Как сообщает Washington Post, голкипер Кэпиталз Илья Самсонов заразился коронавирусом.

Накануне НХЛ оштрафовала Вашингтон на 100 тысяч долларов за нарушение протокола по коронавирусу. Самсонов и еще три российских легионера клуба (включая звездного Александра Овечкина) общались друг с другом без использования средств индивидуальной защиты.

Даже если бы у Самсонова не нашли коронавирус, ему все равно пришлось бы пропустить четыре игры из-за карантина. Внеплановый отпуск ждет и других российских игроков, нарушивших медицинский протокол НХЛ.

Илья Самсонов в текущем сезоне отыграл 2 матча. Он пропустил 7 шайб и совершил 86,8% сэйвов.

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз коронавирус
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