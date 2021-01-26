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НХЛ: Ванкувер отгрузил 7 шайб в ворота Оттавы

Хоккей
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Игровой день в регулярном чемпионате НХЛ состоял всего из одного матча

НХЛ: Ванкувер отгрузил 7 шайб в ворота Оттавы
Новина українською

Главным героем дня стал 31-летний форвард Кэнакс Брендон Саттер, который в матче с Оттавой сделал свой первый хет-трик в НХЛ.

Ванкувер – Оттава – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

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В статье: НХЛ Оттава Сенаторз Ванкувер Кэнакс
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