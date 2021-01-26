Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Ванкувер отгрузил 7 шайб в ворота Оттавы
Игровой день в регулярном чемпионате НХЛ состоял всего из одного матча
Главным героем дня стал 31-летний форвард Кэнакс Брендон Саттер, который в матче с Оттавой сделал свой первый хет-трик в НХЛ.
Ванкувер – Оттава – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтёр - Силекс: LIVE АУДИО трансляция матча
- Сергей Кравченко убежден, что лучший тренер Украины - не Луческу и не Каштру
- Селюк описал качества Драме-младшего и указал на клуб, которому принадлежат права на игрока
- Игрокам НХЛ запретили играть в карты во время перелётов
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...