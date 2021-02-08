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НХЛ: Филадельфия расстреляла Вашингтон, победы Вегаса и Детройта

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Филадельфия расстреляла Вашингтон, победы Вегаса и Детройта
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Вашингтон – Филадельфия – 4:7 (2:1, 2:3, 0:3)

Флорида – Детройт – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Коламбус – Каролина – 5:6 (2:1, 1:3, 2:2)

Вегас – Лос-Анджелес – 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)

Даллас – Чикаго – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз
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