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НХЛ: Филадельфия расстреляла Вашингтон, победы Вегаса и Детройта
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Вашингтон – Филадельфия – 4:7 (2:1, 2:3, 0:3)
Флорида – Детройт – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Коламбус – Каролина – 5:6 (2:1, 1:3, 2:2)
Вегас – Лос-Анджелес – 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)
Даллас – Чикаго – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
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