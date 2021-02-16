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НХЛ: Флорида огорчила Тампу, Эдмонтон проиграл Виннипегу
В НХЛ сыграна большая порция матчей регулярного чемпионата
Аризона – Сент-Луис – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Торонто – Оттава – 5:6 (2:1, 3:1, 0:3, 0:1)
Тампа-Бэй – Флорида – 4:6 (1:1, 3:4, 0:1)
Баффало – Айлендерс – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Каролина – Коламбус – 7:3 (2:3, 3:0, 2:0)
Детройт – Чикаго – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Эдмонтон – Виннипег – 5:6 (1:2, 3:3, 1:1)
Ванкувер – Калгари – 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)
Сан-Хосе – Анахайм – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
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