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НХЛ: Флорида огорчила Тампу, Эдмонтон проиграл Виннипегу

Хоккей
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В НХЛ сыграна большая порция матчей регулярного чемпионата

НХЛ: Флорида огорчила Тампу, Эдмонтон проиграл Виннипегу

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Аризона – Сент-Луис – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Торонто – Оттава – 5:6 (2:1, 3:1, 0:3, 0:1)

Тампа-Бэй – Флорида – 4:6 (1:1, 3:4, 0:1)

Баффало – Айлендерс – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Каролина – Коламбус – 7:3 (2:3, 3:0, 2:0)

Детройт – Чикаго – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Эдмонтон – Виннипег – 5:6 (1:2, 3:3, 1:1)

Ванкувер – Калгари – 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)

Сан-Хосе – Анахайм – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз
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