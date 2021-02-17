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НХЛ: Вашингтон бьет Питтсбург, Вегас проигрывает Колорадо
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Баффало – Айлендерс – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Питтсбург – Вашингтон – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Рейнджерс – Нью-Джерси – 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
Вегас – Колорадо – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Лос-Анджелес – Миннесота – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
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