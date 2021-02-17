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НХЛ: Вашингтон бьет Питтсбург, Вегас проигрывает Колорадо

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вашингтон бьет Питтсбург, Вегас проигрывает Колорадо

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Баффало – Айлендерс – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Питтсбург – Вашингтон – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Рейнджерс – Нью-Джерси – 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Вегас – Колорадо – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Лос-Анджелес – Миннесота – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс
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