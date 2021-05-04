Форвард Вашингтона избил двух россиян в матче НХЛ

Главным событием матча регулярного чемпионата НХЛ между Рейнджерс и Вашингтоном (3:6) стала массовая драка в середине второго периода.

Конфликт на льду вспыхнул после того, как форвард Кэпиталз Том Уилсон нанес удар по лицу Павлу Бучневичу, который в тот момент находился в лежачем положении.

За Бучневича заступился его одноклубник Артемий Панарин, которого Уилсон так сильно бросил на лед, что россиянин получил травму нижней части тела и на площадку больше не вернулся.

Том Уилсон за чрезмерное проявление агрессии получил 10-минутный штраф. Павел Бучневич и Артемий Панарин заработали по 2 штрафных минуты.