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Форвард Вашингтона избил двух россиян в матче НХЛ
Брутальный хоккей
фото - cceverybody.com
Главным событием матча регулярного чемпионата НХЛ между Рейнджерс и Вашингтоном (3:6) стала массовая драка в середине второго периода.
Конфликт на льду вспыхнул после того, как форвард Кэпиталз Том Уилсон нанес удар по лицу Павлу Бучневичу, который в тот момент находился в лежачем положении.
За Бучневича заступился его одноклубник Артемий Панарин, которого Уилсон так сильно бросил на лед, что россиянин получил травму нижней части тела и на площадку больше не вернулся.
Том Уилсон за чрезмерное проявление агрессии получил 10-минутный штраф. Павел Бучневич и Артемий Панарин заработали по 2 штрафных минуты.
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