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Форвард Вашингтона избил двух россиян в матче НХЛ

Хоккей
(3 голосов)

Брутальный хоккей

Форвард Вашингтона избил двух россиян в матче НХЛ

фото - cceverybody.com

Новина українською

Главным событием матча регулярного чемпионата НХЛ между Рейнджерс и Вашингтоном (3:6) стала массовая драка в середине второго периода.

Конфликт на льду вспыхнул после того, как форвард Кэпиталз Том Уилсон нанес удар по лицу Павлу Бучневичу, который в тот момент находился в лежачем положении.

За Бучневича заступился его одноклубник Артемий Панарин, которого Уилсон так сильно бросил на лед, что россиянин получил травму нижней части тела и на площадку больше не вернулся.

Том Уилсон за чрезмерное проявление агрессии получил 10-минутный штраф. Павел Бучневич и Артемий Панарин заработали по 2 штрафных минуты.

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс
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