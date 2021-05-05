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Семь хоккеистов Донбасса не приехали в сборную Украины

Хоккей
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Конфликт набирает обороты

Семь хоккеистов Донбасса не приехали в сборную Украины

фото - uhl.ua

Новина українською

Федерация хоккея Украины опубликовала список игроков, которые с 4 мая начали тренировочные сборы перед выступлением на международном турнире Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament в Любляне (Словения).

В расположение национальной команды не прибыли 7 из 9 хоккеистов Донбасса. Присутствуют только вратарь Богдан Дьяченко и нападающий Максим Разумов.

Вызов в сборную Украины проигнорировали Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев, Никита Буценко, Илья Коренчук, Александр Костиков, Виталий Лялька и Александр Пересунько, а также Виталий Андрейкив и Феликс Морозов, которые в начале мая стали игроками Донбасса, но в сборную приглашались, будучи представителями Сокола.

Ранее Федерация хоккея Украины обвинила Донбасса в препятствии появлению игроков клуба на сборах национальной команды. В ответ действующий чемпион УХЛ призвал федерацию принести публичные извинения.

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В статье: сборная Украины по хоккею ХК Донбасс (Донецк) УХЛ
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