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НХЛ: Тампа и Айлендерс вышли во второй раунд плей-офф, Миннесота и Вегас сыграют 7-й матч
В НХЛ приближается к развязке первый раунд Кубка Стэнли
Айлендерс – Питтсбург – 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)
Счет в серии – 4:2
Тампа-Бэй – Флорида – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Счет в серии – 4:2
Миннесота – Вегас – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Счет в серии – 3:3
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