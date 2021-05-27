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НХЛ: Тампа и Айлендерс вышли во второй раунд плей-офф, Миннесота и Вегас сыграют 7-й матч

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ приближается к развязке первый раунд Кубка Стэнли

НХЛ: Тампа и Айлендерс вышли во второй раунд плей-офф, Миннесота и Вегас сыграют 7-й матч

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Айлендерс – Питтсбург – 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)

Счет в серии – 4:2

Тампа-Бэй – Флорида – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Счет в серии – 4:2

Миннесота – Вегас – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Счет в серии – 3:3

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс
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