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Сборная Швейцарии разгромила Словакию, забросив восемь шайб

Хоккей
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Швейцарцы были в ударе

Сборная Швейцарии разгромила Словакию, забросив восемь шайб

Новина українською

Сегодня, 27 мая, в Риге (Латвия) состоялся ещё один матч седьмого игрового дня чемпионата мира. Сборная Швейцарии встречалась с командой Словакии и просто уничтожила соперника.

27 мая. ЧМ-2021. Рига

Швейцария - Словакия 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

В пером периоде отличился Рафаэль Диас и вывел швейцарцев вперёд. На 21-й минуте Свен Андригетто увеличил преимущество швейцарцев, на 26-й Ромен Лёффль сделал счёт крупным, а на 36-й Грегори Хофман забросил четвёртую шайбу швейцарцев.

В третьем периоде у швейцарии отличились Тимо Майер на 41-й минуте, Филипп Курашёв на 45-й, Грегори Хофман оформил дубль на 53-й минуте, а Ромен Лёффль – на 55-й. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.

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В статье: сборная Словакии по хоккею сборная Швейцарии по хоккею
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