  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Кубок Стэнли. Монреаль в овертайме одолел Торонто, бостонцы победили Айлендерс
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Стэнли. Монреаль в овертайме одолел Торонто, бостонцы победили Айлендерс

Хоккей
(1 голосов)

Результат матчей плей-офф

Кубок Стэнли. Монреаль в овертайме одолел Торонто, бостонцы победили Айлендерс

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 мая состоялись два матча плей-офф Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала

"Монреаль" - "Торонто"

3 - 2 после ОТ (0-0; 0-0; 2-2; 1-0)

Счет в серии: 3-3

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

"Бостон" - "Айлдендерс"

5 - 2 (1-1; 1-1; 3-0)

Счет в серии: 1-0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Стэнли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...