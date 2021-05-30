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Кубок Стэнли. Монреаль в овертайме одолел Торонто, бостонцы победили Айлендерс
Результат матчей плей-офф
В ночь с 29 на 30 мая состоялись два матча плей-офф Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
"Монреаль" - "Торонто"
3 - 2 после ОТ (0-0; 0-0; 2-2; 1-0)
Счет в серии: 3-3
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
"Бостон" - "Айлдендерс"
5 - 2 (1-1; 1-1; 3-0)
Счет в серии: 1-0
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