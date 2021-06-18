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НХЛ: Тампа вышла вперед в серии с Айлендерс
В НХЛ продолжаются поединки третьего раунда Кубка Стэнли
Айлендерс – Тампа-Бэй – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Счет в серии – 1:2
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