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Тампа громит Монреаль в первом матче финала Кубка Стэнли
Без борьбы
фото - awinninghabit.com
Тампа-Бэй – Монреаль – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Счет в серии – 1:0
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