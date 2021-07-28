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Во время трансляции хоккея на траве на ОИ-2020 вместо матча показывали таракана

Хоккей
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Произошёл курьёзный момент

Во время трансляции хоккея на траве на ОИ-2020 вместо матча показывали таракана

фото - AP Photo

Новина українською

Во время хоккейного матча на траве между женскими сборными Аргентины и Испании на Олимпийских играх — 2020 в Токио оператор крупным планом начал снимать таракана. Режиссёр трансляции сменил ракурс лишь тогда, когда насекомое решило спрыгнуть с бордюра.

Сама встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу Аргентины.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.

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В статье: хоккей
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