Донбасс в овертайме терпит поражение в матче Лиги чемпионов. Как это было

UA-Футбол следит за четвёртым матчем "Донбасса" в Лиге чемпионов по хоккею. Соперником чемпиона Украины будет датский клуб "Рунгстед". Встреча состоится на поле нашего соперника, а стартовое вбрасывание шайбы запланировано на 20:30 по киевскому времени.

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Как выглядит таблица в группе "Донбасса" в Лиге чемпионов

Донбасс против Рунгстеда в Лиге чемпионов по хоккею: текстовая трансляция матча

"Рунгстед" - "Донбасс" 4:3 ОТ

Шайбы: Бьеррум 1, Писон 30, Дэйли 42, Густафссон 61 - Медведев 34, Пересунько 44, Жульдиков 47

Овертайм

Время Событие Сейчас чемпионская лига по хоккею берёт паузу. Следующий матч "Донбасс" проведёт уже в октябре против команды, которая досрочно обеспечила себе выход в плей-офф: "Клагенфурта". На тех играх и встретимся. Всем пока! 1 В первой же атаке "Рунгстед" забрасывает победную шайбу. Густафссон на пятаке выиграл единоборство и с разворота забросил в правую "девятку". Увы, "Донбасс" терпит второе поражение в овертайме в нынешней ЛЧ. 1 Овертайм стартовал. Напомню, что он играет в формате три на три пять минут.

Третий период

Время Событие 20 Последние две минуты игра шла без центра поля. Каждая команда старалась сразу доставлять шайбу в чужую зону и обострять. На этом сирена и застала хоккеистов. Нас ждёт овертайм! 18 Много бросков по воротам Грубака в эти минуты, но пока голкипер "Рунгстеда" справляется с давлением. 17 Очень красивую комбинацию в контратаке разыграл "Донбасс", задействовав всех игроков, Ногачов своим броском её завершал, но плечом Грубак выстрел отбил! Шайба повторна дошла до Евгения, но теперь уже в домик он не смог пробить голкипера. 16 Остроатакующий хоккей сейчас идёт. Ясно, что обе команды хотят дожать соперника в этом периоде и без овертайма. 14 "Рунгстед" в меньшинстве всё же выстоял. Хотя несколько очень опасных угроз воротам хозяев было. 2:1 по реализации большинства сегодня в пользу датчан. 12 Сигарёв с пятака не переиграл голкипера хозяев! Вот это шанс был! 12 "Донбасс" получает две минуты большинства. Бьеррум удалён за подножку. 10 Два в одного выскакивали хозяева в контратаку, но защитник успел заблокировать бросок! 7 ГООООООООООООЛ! "Донбасс" сравнивает счёт! Наконец-то пошла активная игра от чемпиона Украины в чужой зоне и это тут же принесло результат! Жульдиков с левого края без опеки пробил вратаря "Рунгстеда"! 5 ГООООООООЛ! Соколовский со средней дистанции нашёл возможность протолкнуть шайбу в сторону ворот, та рикошетом зашла в рамку! 3:2! Мы в игре! 3 Сигарёв выкатывался центром на чужие ворота, но в окружении трёх соперников и не смог завершить эпизод точным броском. 2 Снова пропускем в меньшинстве! Потеряли Дэйли на левом краю площадки и поплатились за это. Мы снова проигрываем в две шайбы! 1 Стартовал третий период с нашей победы во вбрасывании. Напомню, что нам ещё минуту играть вчетвером.

Второй период

Время Событие 20 Отстояли чуть меньше минуты вчетвером дончане, не пропустив. С этим и уходим на второй перерыв в игре. 20 Андрейкив досрочно завершил для себя период, получив две минуты за удар клюшкой. "Донбасс" снова в меньшинстве. 19 Уууух! Жарко только что было у ворот "Рунгстеда". Пошла серия бросков в сторону рамки хозяев, но ни один из них до цели не добрался. 17 Крещение Лигой чемпионов Ворис прошёл успешно! Розенталь выкатывался один на один с голкипером "Донбасса", но не бросил мимо вратаря! 14 Любопытно. Наставник "Донбасса" Павел Микульчик принял решение поменять вратаря. Янис Ворис дальше будет занимать место в рамке. 14 19 секунд на реализацию большинства! Лялька с левойй части льда решил нанести скрытый бросок, шайба срикошетила от Медведева и залетела в сетку датских ворот! 2:1! 13 Густафссон получает две минуты за задержку руками. "Донбасс" наконец-то получит возможность поиграть в большинстве. Редкий шанс! Нужно использовать. 12 Активней наконец-то в атаке стал играть "Донбасс". К броскам пока дело не особо доходит, но несколько раз закрепиться в зоне соперника получалось. Такой игры не хватало в течение предыдущего получаса чистого времени. 10 24 секунды до выхода на лёд Пангелова-Юлдашева не выдержал "Донбасс", пропустив в меньшинстве. Писона потеряли перед воротами и не заблокировали его бросок. Горим уже в две шайбы. 8 Даже минуту не отыграли пять на пять. Пангелов-Юлдашев отправляется отбывать штраф за толчок клюшкой. 8 Кроме владения "Рунгстед" практически ничего не предложил в большинстве. "Донбасс" играет в полном составе. 6 Пересунько получает две минуты за подножку. "Донбасс" вчетвером. 5 Плотный бросок от Андерсена - рядом со стойкой летит мяч! Поджимают сейчас датчане! 3 Бак выкатывался центром под удар и бросил со средней дистанции. Макаров с броском справился. Едва ли не первый момент за старт второго "тайма". 2 Команды продолжают матч в полных составах. Но Буценко и Розенталь пока остаются на скамейке штрафников. 1 Вбрасывание на старте второй трети "Донбасс" оставил за собой. 0 Буценко у гостей и Розенталь у хозяев получили по две минуты за стычку после сирены о завершении первого периода.

Первый период