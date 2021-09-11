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Донбасс в овертайме терпит поражение в матче Лиги чемпионов. Как это было

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Донбасс в овертайме терпит поражение в матче Лиги чемпионов. Как это было

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол следит за четвёртым матчем "Донбасса" в Лиге чемпионов по хоккею. Соперником чемпиона Украины будет датский клуб "Рунгстед". Встреча состоится на поле нашего соперника, а стартовое вбрасывание шайбы запланировано на 20:30 по киевскому времени.

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Как выглядит таблица в группе "Донбасса" в Лиге чемпионов

Донбасс в овертайме терпит поражение в матче Лиги чемпионов. Как это было - изображение 1

Донбасс против Рунгстеда в Лиге чемпионов по хоккею: текстовая трансляция матча

"Рунгстед" - "Донбасс" 4:3 ОТ
Шайбы: Бьеррум 1, Писон 30, Дэйли 42, Густафссон 61 - Медведев 34, Пересунько 44, Жульдиков 47

Овертайм

Время Событие
Сейчас чемпионская лига по хоккею берёт паузу. Следующий матч "Донбасс" проведёт уже в октябре против команды, которая досрочно обеспечила себе выход в плей-офф: "Клагенфурта". На тех играх и встретимся. Всем пока!
1 В первой же атаке "Рунгстед" забрасывает победную шайбу. Густафссон на пятаке выиграл единоборство и с разворота забросил в правую "девятку". Увы, "Донбасс" терпит второе поражение в овертайме в нынешней ЛЧ.
1 Овертайм стартовал. Напомню, что он играет в формате три на три пять минут.

Третий период

Время Событие
20 Последние две минуты игра шла без центра поля. Каждая команда старалась сразу доставлять шайбу в чужую зону и обострять. На этом сирена и застала хоккеистов. Нас ждёт овертайм!
18 Много бросков по воротам Грубака в эти минуты, но пока голкипер "Рунгстеда" справляется с давлением.
17 Очень красивую комбинацию в контратаке разыграл "Донбасс", задействовав всех игроков, Ногачов своим броском её завершал, но плечом Грубак выстрел отбил! Шайба повторна дошла до Евгения, но теперь уже в домик он не смог пробить голкипера.
16 Остроатакующий хоккей сейчас идёт. Ясно, что обе команды хотят дожать соперника в этом периоде и без овертайма.
14 "Рунгстед" в меньшинстве всё же выстоял. Хотя несколько очень опасных угроз воротам хозяев было. 2:1 по реализации большинства сегодня в пользу датчан.
12 Сигарёв с пятака не переиграл голкипера хозяев! Вот это шанс был!
12 "Донбасс" получает две минуты большинства. Бьеррум удалён за подножку.
10 Два в одного выскакивали хозяева в контратаку, но защитник успел заблокировать бросок!
7 ГООООООООООООЛ! "Донбасс" сравнивает счёт! Наконец-то пошла активная игра от чемпиона Украины в чужой зоне и это тут же принесло результат! Жульдиков с левого края без опеки пробил вратаря "Рунгстеда"!
5 ГООООООООЛ! Соколовский со средней дистанции нашёл возможность протолкнуть шайбу в сторону ворот, та рикошетом зашла в рамку! 3:2! Мы в игре!
3 Сигарёв выкатывался центром на чужие ворота, но в окружении трёх соперников и не смог завершить эпизод точным броском.
2 Снова пропускем в меньшинстве! Потеряли Дэйли на левом краю площадки и поплатились за это. Мы снова проигрываем в две шайбы!
1 Стартовал третий период с нашей победы во вбрасывании. Напомню, что нам ещё минуту играть вчетвером.

Второй период

Время Событие
20 Отстояли чуть меньше минуты вчетвером дончане, не пропустив. С этим и уходим на второй перерыв в игре.
20 Андрейкив досрочно завершил для себя период, получив две минуты за удар клюшкой. "Донбасс" снова в меньшинстве.
19 Уууух! Жарко только что было у ворот "Рунгстеда". Пошла серия бросков в сторону рамки хозяев, но ни один из них до цели не добрался.
17 Крещение Лигой чемпионов Ворис прошёл успешно! Розенталь выкатывался один на один с голкипером "Донбасса", но не бросил мимо вратаря!
14 Любопытно. Наставник "Донбасса" Павел Микульчик принял решение поменять вратаря. Янис Ворис дальше будет занимать место в рамке.
14 19 секунд на реализацию большинства! Лялька с левойй части льда решил нанести скрытый бросок, шайба срикошетила от Медведева и залетела в сетку датских ворот! 2:1!
13 Густафссон получает две минуты за задержку руками. "Донбасс" наконец-то получит возможность поиграть в большинстве. Редкий шанс! Нужно использовать.
12 Активней наконец-то в атаке стал играть "Донбасс". К броскам пока дело не особо доходит, но несколько раз закрепиться в зоне соперника получалось. Такой игры не хватало в течение предыдущего получаса чистого времени.
10 24 секунды до выхода на лёд Пангелова-Юлдашева не выдержал "Донбасс", пропустив в меньшинстве. Писона потеряли перед воротами и не заблокировали его бросок. Горим уже в две шайбы.
8 Даже минуту не отыграли пять на пять. Пангелов-Юлдашев отправляется отбывать штраф за толчок клюшкой.
8 Кроме владения "Рунгстед" практически ничего не предложил в большинстве. "Донбасс" играет в полном составе.
6 Пересунько получает две минуты за подножку. "Донбасс" вчетвером.
5 Плотный бросок от Андерсена - рядом со стойкой летит мяч! Поджимают сейчас датчане!
3 Бак выкатывался центром под удар и бросил со средней дистанции. Макаров с броском справился. Едва ли не первый момент за старт второго "тайма".
2 Команды продолжают матч в полных составах. Но Буценко и Розенталь пока остаются на скамейке штрафников.
1 Вбрасывание на старте второй трети "Донбасс" оставил за собой.
0 Буценко у гостей и Розенталь у хозяев получили по две минуты за стычку после сирены о завершении первого периода.

Первый период

Время Событие
20 До сирены хоккеисты устроили ещё две стычки. Первый период был богат на конфликты уже после остановки игры. Штрафы за конец первого периода ожидаем уже в начале второго.
20 Бьеррум из "Рунгстеда" и Смерек из "Донбасса" получают по две минуты штрафа. Оба потолкались на льду.
18 Очень много борьбы и очень мало конструктива. Вроде бы стараются соперники, но мало что получается в плане завершения атак.
16 Наш перспективный бросок от синей линии с прицелом на добивание или рикошет, но шайба спокойно долетела до Грубака и затем датские защитники подстраховали своего вратаря.
13 Всё ещё без бросков и моментов. Вязкий хоккей в борьбе за инициативу.
10 Команды поочерёдно владеют шайбой, но моментов в последние минуты не много.
7 У Морозова была ещё одна возможность вывалиться на рандеву з голкипером, однако на синей линии обработать шайбу у украинца не получилось. Есть возможности у нас. Не хватает завершения.
5 Эх. Ещё одна наша контратака, теперь уже два в два. Однако передача под бросок не прошла. Сорвался момент.
4 "Донбасс" в меньшинстве уверенно отбился и даже убежал в контратаку, заработав вбрасывание в чужой зоне. Сейчас в полных составав продолжается игра.
2 Шишлянников получает две минуты за удар клюшкой. Ох и старт игры для чемпиона Украины.
2 Сигарёв выскакивал один на один, однако не переиграл голкипера! Сразу же могли сравнивать счёт мы!
1 Уже на 55-й секунде "Донбасс" пропускает. Из-за ворот прошла передача на пятачок, Бьеррум её замкнул.
1 Матч стартовал! Первое вбрасывание за хозяевами.
"Рунгстед" (стартовая пятёрка): Грубак - Бергхольт, Дейли, Бьеррум, Густафссон, Розенталь.
"Донбасс" (стартовая пятёрка): Макаров - Ногачов, Желдаков, Лялька, Туркин, Медведев.
Всем привет и добро пожаловать на новый онлайн матча чемпионской лиги по хоккею. В этом турнире впервые в истории играет чемпион нашей страны. Сегодня "Донбасс" проведёт свою четвёртую встречу в ЛЧ. Соперником будет датский "Рунгстед".

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) Хоккейная Лига чемпионов ХК Рунгстед
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