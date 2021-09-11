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Донбасс в овертайме терпит поражение в матче Лиги чемпионов. Как это было
Болеем за нашу команду в главном хоккеном турнире Европы!
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за четвёртым матчем "Донбасса" в Лиге чемпионов по хоккею. Соперником чемпиона Украины будет датский клуб "Рунгстед". Встреча состоится на поле нашего соперника, а стартовое вбрасывание шайбы запланировано на 20:30 по киевскому времени.
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Как выглядит таблица в группе "Донбасса" в Лиге чемпионов
Донбасс против Рунгстеда в Лиге чемпионов по хоккею: текстовая трансляция матча
"Рунгстед" - "Донбасс" 4:3 ОТ
Шайбы: Бьеррум 1, Писон 30, Дэйли 42, Густафссон 61 - Медведев 34, Пересунько 44, Жульдиков 47
Овертайм
|Время
|Событие
|Сейчас чемпионская лига по хоккею берёт паузу. Следующий матч "Донбасс" проведёт уже в октябре против команды, которая досрочно обеспечила себе выход в плей-офф: "Клагенфурта". На тех играх и встретимся. Всем пока!
|1
|В первой же атаке "Рунгстед" забрасывает победную шайбу. Густафссон на пятаке выиграл единоборство и с разворота забросил в правую "девятку". Увы, "Донбасс" терпит второе поражение в овертайме в нынешней ЛЧ.
|1
|Овертайм стартовал. Напомню, что он играет в формате три на три пять минут.
Третий период
|Время
|Событие
|20
|Последние две минуты игра шла без центра поля. Каждая команда старалась сразу доставлять шайбу в чужую зону и обострять. На этом сирена и застала хоккеистов. Нас ждёт овертайм!
|18
|Много бросков по воротам Грубака в эти минуты, но пока голкипер "Рунгстеда" справляется с давлением.
|17
|Очень красивую комбинацию в контратаке разыграл "Донбасс", задействовав всех игроков, Ногачов своим броском её завершал, но плечом Грубак выстрел отбил! Шайба повторна дошла до Евгения, но теперь уже в домик он не смог пробить голкипера.
|16
|Остроатакующий хоккей сейчас идёт. Ясно, что обе команды хотят дожать соперника в этом периоде и без овертайма.
|14
|"Рунгстед" в меньшинстве всё же выстоял. Хотя несколько очень опасных угроз воротам хозяев было. 2:1 по реализации большинства сегодня в пользу датчан.
|12
|Сигарёв с пятака не переиграл голкипера хозяев! Вот это шанс был!
|12
|"Донбасс" получает две минуты большинства. Бьеррум удалён за подножку.
|10
|Два в одного выскакивали хозяева в контратаку, но защитник успел заблокировать бросок!
|7
|ГООООООООООООЛ! "Донбасс" сравнивает счёт! Наконец-то пошла активная игра от чемпиона Украины в чужой зоне и это тут же принесло результат! Жульдиков с левого края без опеки пробил вратаря "Рунгстеда"!
|5
|ГООООООООЛ! Соколовский со средней дистанции нашёл возможность протолкнуть шайбу в сторону ворот, та рикошетом зашла в рамку! 3:2! Мы в игре!
|3
|Сигарёв выкатывался центром на чужие ворота, но в окружении трёх соперников и не смог завершить эпизод точным броском.
|2
|Снова пропускем в меньшинстве! Потеряли Дэйли на левом краю площадки и поплатились за это. Мы снова проигрываем в две шайбы!
|1
|Стартовал третий период с нашей победы во вбрасывании. Напомню, что нам ещё минуту играть вчетвером.
Второй период
|Время
|Событие
|20
|Отстояли чуть меньше минуты вчетвером дончане, не пропустив. С этим и уходим на второй перерыв в игре.
|20
|Андрейкив досрочно завершил для себя период, получив две минуты за удар клюшкой. "Донбасс" снова в меньшинстве.
|19
|Уууух! Жарко только что было у ворот "Рунгстеда". Пошла серия бросков в сторону рамки хозяев, но ни один из них до цели не добрался.
|17
|Крещение Лигой чемпионов Ворис прошёл успешно! Розенталь выкатывался один на один с голкипером "Донбасса", но не бросил мимо вратаря!
|14
|Любопытно. Наставник "Донбасса" Павел Микульчик принял решение поменять вратаря. Янис Ворис дальше будет занимать место в рамке.
|14
|19 секунд на реализацию большинства! Лялька с левойй части льда решил нанести скрытый бросок, шайба срикошетила от Медведева и залетела в сетку датских ворот! 2:1!
|13
|Густафссон получает две минуты за задержку руками. "Донбасс" наконец-то получит возможность поиграть в большинстве. Редкий шанс! Нужно использовать.
|12
|Активней наконец-то в атаке стал играть "Донбасс". К броскам пока дело не особо доходит, но несколько раз закрепиться в зоне соперника получалось. Такой игры не хватало в течение предыдущего получаса чистого времени.
|10
|24 секунды до выхода на лёд Пангелова-Юлдашева не выдержал "Донбасс", пропустив в меньшинстве. Писона потеряли перед воротами и не заблокировали его бросок. Горим уже в две шайбы.
|8
|Даже минуту не отыграли пять на пять. Пангелов-Юлдашев отправляется отбывать штраф за толчок клюшкой.
|8
|Кроме владения "Рунгстед" практически ничего не предложил в большинстве. "Донбасс" играет в полном составе.
|6
|Пересунько получает две минуты за подножку. "Донбасс" вчетвером.
|5
|Плотный бросок от Андерсена - рядом со стойкой летит мяч! Поджимают сейчас датчане!
|3
|Бак выкатывался центром под удар и бросил со средней дистанции. Макаров с броском справился. Едва ли не первый момент за старт второго "тайма".
|2
|Команды продолжают матч в полных составах. Но Буценко и Розенталь пока остаются на скамейке штрафников.
|1
|Вбрасывание на старте второй трети "Донбасс" оставил за собой.
|0
|Буценко у гостей и Розенталь у хозяев получили по две минуты за стычку после сирены о завершении первого периода.
Первый период
|Время
|Событие
|20
|До сирены хоккеисты устроили ещё две стычки. Первый период был богат на конфликты уже после остановки игры. Штрафы за конец первого периода ожидаем уже в начале второго.
|20
|Бьеррум из "Рунгстеда" и Смерек из "Донбасса" получают по две минуты штрафа. Оба потолкались на льду.
|18
|Очень много борьбы и очень мало конструктива. Вроде бы стараются соперники, но мало что получается в плане завершения атак.
|16
|Наш перспективный бросок от синей линии с прицелом на добивание или рикошет, но шайба спокойно долетела до Грубака и затем датские защитники подстраховали своего вратаря.
|13
|Всё ещё без бросков и моментов. Вязкий хоккей в борьбе за инициативу.
|10
|Команды поочерёдно владеют шайбой, но моментов в последние минуты не много.
|7
|У Морозова была ещё одна возможность вывалиться на рандеву з голкипером, однако на синей линии обработать шайбу у украинца не получилось. Есть возможности у нас. Не хватает завершения.
|5
|Эх. Ещё одна наша контратака, теперь уже два в два. Однако передача под бросок не прошла. Сорвался момент.
|4
|"Донбасс" в меньшинстве уверенно отбился и даже убежал в контратаку, заработав вбрасывание в чужой зоне. Сейчас в полных составав продолжается игра.
|2
|Шишлянников получает две минуты за удар клюшкой. Ох и старт игры для чемпиона Украины.
|2
|Сигарёв выскакивал один на один, однако не переиграл голкипера! Сразу же могли сравнивать счёт мы!
|1
|Уже на 55-й секунде "Донбасс" пропускает. Из-за ворот прошла передача на пятачок, Бьеррум её замкнул.
|1
|Матч стартовал! Первое вбрасывание за хозяевами.
|"Рунгстед" (стартовая пятёрка): Грубак - Бергхольт, Дейли, Бьеррум, Густафссон, Розенталь.
|"Донбасс" (стартовая пятёрка): Макаров - Ногачов, Желдаков, Лялька, Туркин, Медведев.
|Всем привет и добро пожаловать на новый онлайн матча чемпионской лиги по хоккею. В этом турнире впервые в истории играет чемпион нашей страны. Сегодня "Донбасс" проведёт свою четвёртую встречу в ЛЧ. Соперником будет датский "Рунгстед".
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