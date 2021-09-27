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Расизм в украинском хоккее: форвард Кременчуга имитировал поедание банана
Его ждет суровое наказание
фото - УХЛ
Матч четвертого тура УХЛ между Кременчугом и Донбассом (3:2) завершился скандалом.
Форвард Кременчуга Андрей Денискин в концовке второго периода показал расистский жест в отношении хоккеиста Донбасса Джалена Смерека. Судьи незамедлительно удалили Денискина с площадки.
Денискин вскоре после игры в Instagram принес публичные извинения Смереку за расизм.
Донбасс призвал Дисциплинарный комитет УХЛ наказать Андрея Денискина «самым строгим образом».
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