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Расизм в украинском хоккее: форвард Кременчуга имитировал поедание банана

Хоккей
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Его ждет суровое наказание

Расизм в украинском хоккее: форвард Кременчуга имитировал поедание банана

фото - УХЛ

Новина українською

Матч четвертого тура УХЛ между Кременчугом и Донбассом (3:2) завершился скандалом.

Форвард Кременчуга Андрей Денискин в концовке второго периода показал расистский жест в отношении хоккеиста Донбасса Джалена Смерека. Судьи незамедлительно удалили Денискина с площадки.

Денискин вскоре после игры в Instagram принес публичные извинения Смереку за расизм.

Донбасс призвал Дисциплинарный комитет УХЛ наказать Андрея Денискина «самым строгим образом».

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ХК Кременчуг
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