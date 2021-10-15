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Форвард Детройта повторил рекорд века в стартовом матче сезона в НХЛ
Вошел в историю
фото - nhl.com
Нападающий Детройта Тайлер Бертуцци забросил четыре шайбы в первом матче сезона против Тампы-Бэй (6:7, ОТ).
Бертуцци стал лишь вторым хоккеистом в 21-м веке, которому удалось забить четыре гола на старте сезона. Канадец повторил достижение Остона Мэттьюза из Торонто, который отметился покером в дебютном матче в карьере.
Всего в истории НХЛ зафиксировано только девять случаев, когда хоккеисты начинали сезон с четырех голов.
Тайлер Бертуцци в одном матче забил лишь на одну шайбу меньше, чем суммарно за весь прошлый сезон.
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