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Форвард Детройта повторил рекорд века в стартовом матче сезона в НХЛ

Хоккей
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Вошел в историю

Форвард Детройта повторил рекорд века в стартовом матче сезона в НХЛ

фото - nhl.com

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Нападающий Детройта Тайлер Бертуцци забросил четыре шайбы в первом матче сезона против Тампы-Бэй (6:7, ОТ).

Бертуцци стал лишь вторым хоккеистом в 21-м веке, которому удалось забить четыре гола на старте сезона. Канадец повторил достижение Остона Мэттьюза из Торонто, который отметился покером в дебютном матче в карьере.

Всего в истории НХЛ зафиксировано только девять случаев, когда хоккеисты начинали сезон с четырех голов.

Тайлер Бертуцци в одном матче забил лишь на одну шайбу меньше, чем суммарно за весь прошлый сезон.

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В статье: НХЛ Детройт Ред Уингз
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