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НХЛ. Рейнджерс разобрались с Сиэтлом, победы Каролины и Анахайма
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Каролина – Аризона – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Лос-Анджелес – Баффало – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Анахайм – Монреаль – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Нью-Джерси – Коламбус – 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Сиэтл – Рейнджерс – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
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