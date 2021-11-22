Федерация хоккея Украины выступила с заявлением о нарушениях со стороны Донбасса и Краматорска

Федерация хоккея Украины сообщает клубы “Донбасс”, “Краматорск”, Украинскую хоккейную лигу и других субъектов, причастных к выступлениям и проведению национального первенства по хоккею, что следующее невыполнение клубами Донбасс” и “Краматорск” требований регламента будет означать автоматическое исключение команд из числа участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Как известно, 16 ноября Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины временно отлучил на период проведения расследования производства по срыву подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2022 игроков "Донбасса" Филиппа Пангелова-Юлдашева, Виталия Андрейкива, Александра Пересунька, Илью Коренчука, Никиту Буценка, Виктора Захарова, а также представителя Краматорска Павла Тарана, которые после звонка владельца ХК Донбасс Бориса Колесникова покинули ряды национальной команды менее чем за сутки до первого матча Мемориала Тамаша Шаркози против итальянцев.

Однако и "Краматорск" (во встречах против "Сокола" и "Белого Барса") и "Донбасс" (в противостояниях с "Днепром" и "Кременчугом") всех выше перечисленных игроков выпускали на лед. За что ДК ФХУ наказывал команды техническими поражениями.

Учитывая желание Федерации хоккея Украины достичь компромисса и сохранить чемпионат в его нынешнем виде, ГК ФХУ принял решение не снимать клубы-нарушители после повторного нарушения, как это прописано статьей 40 Дисциплинарного кодекса ФХУ. Надеемся, клубы со своей стороны тоже отступят от губительной для украинского хоккея принципиальности и начнут выполнять регламентные требования. Каждый из нас должен научиться действовать в правовом поле. И в интересах национальной сборной и украинского хоккея. В противном случае Федерация хоккея Украины вынуждена будет применить санкции, которые будут означать международную изоляцию как для отдельно взятых клубов, так и для хоккеистов и представляющих их тренеров.