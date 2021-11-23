Донбасс в на последних минутах добыл победу над Краматорском

Сегодня, 23 ноября, в рамках 19-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" принимал "Краматорск".

Активнее матч начали хоккеисты "Донбасса", уверенно атакуя ворота Виталия Труса. Уже к середине периода "Краматорск" выровнял игру.

Не удалось командам открыть счет и во втором периоде. Снова из всех обоюдоострых атак победителями выходили вратари.

Фактически весь третий период команды играли на равных и старались разыгрывать атаки до верного, однако распечатать ворота Труса и Макарова им не удавалось. Но "Донбасс" усилиями Шишлянникова смог открыть счет в матче, а через 10 секунд Спруктс поставил результативную точку в матче.

"Донбасс" - "Краматорск" 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)