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Донбасс в на последних минутах добыл победу над Краматорском

Хоккей
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Дончане одержали тяжелую победу

Донбасс в на последних минутах добыл победу над Краматорском

фото - УХЛ

Новина українською

Сегодня, 23 ноября, в рамках 19-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" принимал "Краматорск".

Активнее матч начали хоккеисты "Донбасса", уверенно атакуя ворота Виталия Труса. Уже к середине периода "Краматорск" выровнял игру.

Не удалось командам открыть счет и во втором периоде. Снова из всех обоюдоострых атак победителями выходили вратари.

Фактически весь третий период команды играли на равных и старались разыгрывать атаки до верного, однако распечатать ворота Труса и Макарова им не удавалось. Но "Донбасс" усилиями Шишлянникова смог открыть счет в матче, а через 10 секунд Спруктс поставил результативную точку в матче.

"Донбасс" - "Краматорск" 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Краматорск
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