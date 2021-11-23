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Донбасс в на последних минутах добыл победу над Краматорском
Дончане одержали тяжелую победу
фото - УХЛ
Сегодня, 23 ноября, в рамках 19-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" принимал "Краматорск".
Активнее матч начали хоккеисты "Донбасса", уверенно атакуя ворота Виталия Труса. Уже к середине периода "Краматорск" выровнял игру.
Не удалось командам открыть счет и во втором периоде. Снова из всех обоюдоострых атак победителями выходили вратари.
Фактически весь третий период команды играли на равных и старались разыгрывать атаки до верного, однако распечатать ворота Труса и Макарова им не удавалось. Но "Донбасс" усилиями Шишлянникова смог открыть счет в матче, а через 10 секунд Спруктс поставил результативную точку в матче.
"Донбасс" - "Краматорск" 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
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