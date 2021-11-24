  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Донбасс отреагировал на решение ФХУ о снятии с чемпионата Украины
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Донбасс отреагировал на решение ФХУ о снятии с чемпионата Украины

Хоккей
(1 голосов)

В донецком клубе недовольны

Донбасс отреагировал на решение ФХУ о снятии с чемпионата Украины

Новина українською

Федерация хоккея Украины сегодня официально объявила, что Донбасс и Краматорск сняты с розыгрыша УХЛ 2021-2022 за три технических поражения. Оба клуба продолжали выпускать на лед хоккеистов, дисквалифицированных за отъезд из расположения сборной Украины.

«Исключая Донбасс из состава участников чемпионата Украины по хоккею, ФХУ наносит непоправимый вред для развития всего украинского хоккея.

Донецкий клуб будет обращаться в Международную федерацию хоккея, а также Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год.

Продолжая отстаивать свои права, ХК Донбасс приложит все силы для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея, в украинском хоккейном сообществе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Донбасса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ФХУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...