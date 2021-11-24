Донбасс отреагировал на решение ФХУ о снятии с чемпионата Украины

Федерация хоккея Украины сегодня официально объявила, что Донбасс и Краматорск сняты с розыгрыша УХЛ 2021-2022 за три технических поражения. Оба клуба продолжали выпускать на лед хоккеистов, дисквалифицированных за отъезд из расположения сборной Украины.

«Исключая Донбасс из состава участников чемпионата Украины по хоккею, ФХУ наносит непоправимый вред для развития всего украинского хоккея.

Донецкий клуб будет обращаться в Международную федерацию хоккея, а также Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год.

Продолжая отстаивать свои права, ХК Донбасс приложит все силы для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея, в украинском хоккейном сообществе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Донбасса.