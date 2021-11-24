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В Киеве создан ещё один хоккейный клуб

Хоккей
(1 голосов)

Он будет участвовать в Суперлиге

В Киеве создан ещё один хоккейный клуб

Новина українською

В Киеве создан спортивный клуб Сокол. Эта команда войдет в состав украинской хоккейной Суперлиги — турнира, создание которого инициировали шесть клубов.

Киевский клуб станет учредителем Суперлигнаряду с Донбассом, Краматорском, Мариуполем, харьковским Динамо, Белым Барсом и Молодой Гвардией.

Идея создания Суперлиги возникла после конфликта Донбасса и Краматорска с Федерацией хоккея Украины.

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В статье: Сокол
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Источник:
XSport.ua

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