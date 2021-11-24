Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Киеве создан ещё один хоккейный клуб
Он будет участвовать в Суперлиге
В Киеве создан спортивный клуб Сокол. Эта команда войдет в состав украинской хоккейной Суперлиги — турнира, создание которого инициировали шесть клубов.
Киевский клуб станет учредителем Суперлигнаряду с Донбассом, Краматорском, Мариуполем, харьковским Динамо, Белым Барсом и Молодой Гвардией.
Идея создания Суперлиги возникла после конфликта Донбасса и Краматорска с Федерацией хоккея Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Популярное сейчас
- Буяльский: Эрнандес сказал, что фол был, судья - что я принимал мяч не в сторону ворот
- У спикеров Динамо риторика неудачников. Матч против Баварии достойный, но не показательный
- Суркис: Если не назначать такие пенальти в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно
- Официально. Донбасс и Краматорск сняты с чемпионата Украины
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...