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НХЛ. Вегас разгромил Аризону, Сан-Хосе минимально уступили Рейнждерс

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вегас разгромил Аризону, Сан-Хосе минимально уступили Рейнждерс

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UA-Футбол
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В ночь с 3 на 4 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Рейнджерс" – "Сан-Хосе"

1 – 0 (1-0; 0-0; 0-0)

"Виннипег" – "Нью-Джерси"

8 – 4 (3-2; 3-2; 2-0)

"Аризона" – "Вегас"

1 – 7 (1-2; 0-4; 0-1)

"Анахайм" – "Калгари"

3 – 4 после Б (0-0; 2-3; 1-0; 0-0; 0-2)

"Сиэтл" – "Эдмонтон"

4 – 3 (2-1; 2-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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