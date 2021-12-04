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НХЛ. Вегас разгромил Аризону, Сан-Хосе минимально уступили Рейнждерс
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 3 на 4 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Сан-Хосе"
1 – 0 (1-0; 0-0; 0-0)
"Виннипег" – "Нью-Джерси"
8 – 4 (3-2; 3-2; 2-0)
"Аризона" – "Вегас"
1 – 7 (1-2; 0-4; 0-1)
"Анахайм" – "Калгари"
3 – 4 после Б (0-0; 2-3; 1-0; 0-0; 0-2)
"Сиэтл" – "Эдмонтон"
4 – 3 (2-1; 2-1; 0-1)
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