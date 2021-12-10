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НХЛ. Тампа бьет Торонто, победы Бостона и Чикаго
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - nhl.com
Коламбус – Анахайм – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Монреаль – Чикаго – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Торонто – Тампа-Бэй – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Айлендерс – Нэшвилл – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Сент-Луис – Детройт – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Калгари – Каролина – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Эдмонтон – Бостон – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Сиэтл – Виннипег – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Лос-Анджелес – Даллас – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Сан-Хосе – Миннесота – 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
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