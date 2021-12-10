Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белый Барс сумел переиграть Альтаир в матче Суперлиги ФХУ
Все решалось в заключительной двадцитиминутке
фото - ФХУ
10 декабря, в рамках второго матча 1-го тура Суперлиги чемпионата ФХУ встретились "Белый Барс" и "Альтаир".
В первом периоде команды обменивались моментами, поочередно атакуя ворота друг друга, но реализовать их не удалось.
Во втором периоде "Белый Барс" реализовал большинство. "Альтаир" не давал сбрасывать себя со счётов и создавал ответные моменты. Гостям удалось достигнуть цели и они сравняли счёт. На перерыв команды ушли на равных.
В завершающей двадцатиминутке Буценко вывел "Альтаир" вперёд, но хозяева не отдали инициативу игры и забросили две шайбы.
"Белый Барс" - "Альтаир" 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Популярное сейчас
- Мариуполь - Днепр-1 0:3. Зимняя бронза Йовичевича
- Прима и Пидручный вошли в топ-20 спринта в Хохфильцене
- Попросил вернуть жену домой. Зинченко не понравилась шутка Президента Украины
- Хоккеисты Анахайма забросили гениальную шайбу в матче НХЛ. ВИДЕО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО