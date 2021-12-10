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Белый Барс сумел переиграть Альтаир в матче Суперлиги ФХУ

Хоккей
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Все решалось в заключительной двадцитиминутке

Белый Барс сумел переиграть Альтаир в матче Суперлиги ФХУ

фото - ФХУ

Новина українською

10 декабря, в рамках второго матча 1-го тура Суперлиги чемпионата ФХУ встретились "Белый Барс" и "Альтаир".

В первом периоде команды обменивались моментами, поочередно атакуя ворота друг друга, но реализовать их не удалось.

Во втором периоде "Белый Барс" реализовал большинство. "Альтаир" не давал сбрасывать себя со счётов и создавал ответные моменты. Гостям удалось достигнуть цели и они сравняли счёт. На перерыв команды ушли на равных.

В завершающей двадцатиминутке Буценко вывел "Альтаир" вперёд, но хозяева не отдали инициативу игры и забросили две шайбы.

"Белый Барс" - "Альтаир" 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь)
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