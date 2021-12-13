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Донбасс легко справился с Альтаиром

Хоккей
(1 голосов)

Матч получился результативным

Донбасс легко справился с Альтаиром

фото - УХЛ

Новина українською

13 декабря, "Донбасс" принимал "Альтаир".

В первой половине стартового периода команды создали равное количество моментов у ворот друг друга, однако секундный провал в обороне стоил "Альтаиру" пропущенного гола.

На старте второго периода гости сравняли счет в матче, однако уже к экватору матча "Донбасс" усилиями Александра Пересунько и Игоря Галыгина вышел вперед. На перерыв команды вновь ушли с минимальным преимуществом хозяев.

Третий период "Донбасс" начал с заброшенных голов от Александра Пересунько и Феликса Морозова, которые установили счет 5:2 на табло. В заключительной десятиминутке команды обменялись шайбами. До конца матча команды забросили еще трижды.

"Донбасс" - "Альтаир" 8:4 (1:0, 2:2, 5:2)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) Альтаир
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