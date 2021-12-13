Донбасс легко справился с Альтаиром

13 декабря, "Донбасс" принимал "Альтаир".

В первой половине стартового периода команды создали равное количество моментов у ворот друг друга, однако секундный провал в обороне стоил "Альтаиру" пропущенного гола.

На старте второго периода гости сравняли счет в матче, однако уже к экватору матча "Донбасс" усилиями Александра Пересунько и Игоря Галыгина вышел вперед. На перерыв команды вновь ушли с минимальным преимуществом хозяев.

Третий период "Донбасс" начал с заброшенных голов от Александра Пересунько и Феликса Морозова, которые установили счет 5:2 на табло. В заключительной десятиминутке команды обменялись шайбами. До конца матча команды забросили еще трижды.

"Донбасс" - "Альтаир" 8:4 (1:0, 2:2, 5:2)