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Мариуполь разгромил Белый Барс
Хозяева действовали уверенно
фото - ФХУ
21 декабря, в рамках 2-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Мариуполь" принимал белоцерковский "Белый Барс".
В первом периоде "Мариуполь" отличился быстрой заброшенной шайбой. Элиезер Щербатов реализовал большинство и удвоил преимущество команды, а затем хозяева в меньшинстве сделали счет на табло 3:0.
Во втором периоде единственной шайбой отличился Владислав Лысенко. На перерыв команды ушли со счётом 4:0.
В третьем периоде двумя шайбами отличился Элиезер Щербатов. Матч завершился со счётом 6:0.
"Мариуполь" - "Белый Барс" 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
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