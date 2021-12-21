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Мариуполь разгромил Белый Барс

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева действовали уверенно

Мариуполь разгромил Белый Барс

фото - ФХУ

Новина українською

21 декабря, в рамках 2-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Мариуполь" принимал белоцерковский "Белый Барс".

В первом периоде "Мариуполь" отличился быстрой заброшенной шайбой. Элиезер Щербатов реализовал большинство и удвоил преимущество команды, а затем хозяева в меньшинстве сделали счет на табло 3:0.

Во втором периоде единственной шайбой отличился Владислав Лысенко. На перерыв команды ушли со счётом 4:0.

В третьем периоде двумя шайбами отличился Элиезер Щербатов. Матч завершился со счётом 6:0.

"Мариуполь" - "Белый Барс" 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Мариуполь
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