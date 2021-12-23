Суд отклонил очередное исковое заявление Донбасса о нарушении ФХУ их прав

Клубы "Донбасс", "Белый Барс" и "Динамо" (Харьков) сделали позывное заявление по общему собранию ООО "Украинская хоккейная лига", которое состоялось 30 сентября 2021 года. Напомним, что повесткой дня этого заседания было рассмотрение вопроса о включении в число участников общества клубов "Сокол" (Киев), "Рулав Одд" (Харьков), "Днепр" (Херсон), "Краматорск" и "Мариуполь". Чтобы все участники, участвующие в соревнованиях УХЛ, имели равные права и были представлены в ООО "УХЛ" наряду с клубами, которые находились в числе соучредителей ранее.

Вчера, 22 декабря было вынесено решение об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с тем, что клубы-истцы не предоставили должным образом заверенных документов, подтверждающих наличие нарушений хотя бы какого-либо из их прав. Также отклонено ходатайство об обеспечении исполнения иска путем наложения запрета на проведение регистрационных действий по решениям от 30 сентября.

В суде первой инстанции рассматривается еще один иск, в котором утверждается, что ФХУ незаконно завладела 50% уставного капитала ООО "УХЛ" в июле 2021 года.