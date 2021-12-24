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Донбасс с минимальным счётом обыграл Белый Барс
Гости одержали волевую победу
фото - УХЛ
24 декабря, в рамках 5-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Белый Барс" принимал "Донбасс".
В первом периоде команды показали равную игру с обилием опасных и голевых моментов. Однако, за исключением незасчитанной шайбы дончан на старте двадцатиминутки, клубам так и не удалось довести свои атаки до голов.
С нулями на табло команды провели и большую часть второго периода. Однако под конец второго отрезка встречи гости смогли реализовать проход и открыть счет голом в раздевалку "Белому Барсу".
Третий отрезок встречи прошел по сценарию первых двух. Команды создавали много моментов у ворот противников, стараясь изменить счет, но свое мастерство показали голкиперы.
"Белый Барс" - "Донбасс" 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
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