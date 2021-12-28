Сокол легко обыгрывает БСФК, Кременчук в овертайме дожал Днепр

28 декабря в рамках Украинской хоккейной лиги завершились последние матчи 2021 года, в которых победы одержали Кременчуг и Сокол.

Киевский клуб в результативном матче легко обыграл БСФК из Броваров — 9:4.

Кременчуг же сумел дожать херсонский Днепр, но лишь в овертайме. Стоит отметить, что основное время завершилось с результатом на табло 3:3.

После этих матчей Сокол лидирует в турнирной таблице УХЛ, на втором месте располагается Кременчуг, а замыкает список Рулав Одд, Днепр и БСФК.

УХЛ. Регулярный чемпионат

Сокол — БСФК 9:4 (3:2, 4:0, 2:2)

Днепр — Кременчуг 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)