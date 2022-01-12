  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Тампа разгромила Баффало, Вегас в серии буллитов проиграл Торонто
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Тампа разгромила Баффало, Вегас в серии буллитов проиграл Торонто

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа разгромила Баффало, Вегас в серии буллитов проиграл Торонто

Новина українською

Баффало – Тампа-Бэй – 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)

Коламбус – Чикаго – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Флорида – Ванкувер – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Нэшвилл – Колорадо – 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0)

Анахайм – Питтсбург – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Вегас – Торонто – 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Сан-Хосе – Детройт – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...