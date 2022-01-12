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НХЛ. Тампа разгромила Баффало, Вегас в серии буллитов проиграл Торонто
Результаты матчей дня в НХЛ
Баффало – Тампа-Бэй – 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
Коламбус – Чикаго – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Флорида – Ванкувер – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)
Нэшвилл – Колорадо – 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0)
Анахайм – Питтсбург – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Вегас – Торонто – 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Сан-Хосе – Детройт – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
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