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НХЛ. Коламбус обыграл Монреаль, Даллас разбил Бостон
Результаты матчей дня в НХЛ
Рейнджерс – Сиэтл – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Питтсбург – Лос-Анджелес – 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Каролина – Сан-Хосе – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Даллас – Бостон – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Монреаль – Коламбус – 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)
Айлендерс – Миннесота – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Колорадо – Баффало – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
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