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НХЛ. Коламбус обыграл Монреаль, Даллас разбил Бостон

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Коламбус обыграл Монреаль, Даллас разбил Бостон

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Рейнджерс – Сиэтл – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Питтсбург – Лос-Анджелес – 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

Каролина – Сан-Хосе – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Даллас – Бостон – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Монреаль – Коламбус – 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)

Айлендерс – Миннесота – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Колорадо – Баффало – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

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В статье: НХЛ Монреаль Канадиенс Коламбус Блю Джекетс
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