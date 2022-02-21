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Донбасс переиграл Мариуполь в серии буллитов

Хоккей
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Дончанам нелегко давался этот матч

Донбасс переиграл Мариуполь в серии буллитов

фото - УХЛ

Новина українською

21 февраля, в Мариуполе состоялся перенесенный матч 16-го тура хоккейной Суперлиги Париматч, в рамках которого местный клуб принимал "Донбасс".

С первых минут матча команды не уступали друг другу. Тем не менее, "Донбасс" сломил сопротивление мариупольцев и вышел вперёд.

Во втором периоде Феликс Морозов удвоил преимущество дончан. Однако, "Мариуполь" не отдал инициативу и в большинстве сократил отрыв до минимального. "Донбасс" не сбавлял обороты и еще до конца периода вернул себе преимущество в две шайбы.

В завершающей двадцатиминутке Станислав Тунхузин отличился еще дважды и оформил хет-трик, переведя матч в овертайм. В серии послематчевых бросков дончане выиграли со счетом 2:0

"Мариуполь" - "Донбасс" 3:4 ПБ (0:1; 1:2; 2:0; 0:0; 0:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Мариуполь
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