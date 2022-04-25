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Сборная Украины по хоккею U-18 разгромила Польшу на ЧМ
Удачный старт
В Италии состоялся матч чемпионата мира по хоккею U-18. В дивизионе 1B сборная Украины сыграла против Польши и одержала победу со счетом 6:1.
Завтра, 26 апреля, наша команда сыграет против Италии.
Шайбы забросили: Никита Сидоренко (14-я минута), Демьян Тыченко (19), Вениамин Трандафилов (50), Никита Моисеев (55), Алексей Дахновский (59) и Сергей Никулин (60), передает Укринформ.
Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1B
Польша – Украина 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)
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