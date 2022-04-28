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Канадская хоккейная лига отстранила россиян и белорусов от участия в импорт-драфте-2022

Хоккей
(1 голосов)

Им нигде не рады

Канадская хоккейная лига отстранила россиян и белорусов от участия в импорт-драфте-2022

Новина українською

Канадская хоккейная лига (CHL) решила отстранить российских и белорусски игроков от участия в импорт-драфте-2022.

Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022, который состоится 1 июля. Это не касается игроков, которые сейчас находятся в защищенном списке команд CHL.

Канадская хоккейная лига отдана безопасности, благополучию и развитию своих игроков, независимо от страны их происхождения", – говорится в заявлении CHL.

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