Канадская хоккейная лига отстранила россиян и белорусов от участия в импорт-драфте-2022

Канадская хоккейная лига (CHL) решила отстранить российских и белорусски игроков от участия в импорт-драфте-2022.

Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022, который состоится 1 июля. Это не касается игроков, которые сейчас находятся в защищенном списке команд CHL.

Канадская хоккейная лига отдана безопасности, благополучию и развитию своих игроков, независимо от страны их происхождения", – говорится в заявлении CHL.