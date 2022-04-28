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Канадская хоккейная лига отстранила россиян и белорусов от участия в импорт-драфте-2022
Им нигде не рады
Канадская хоккейная лига (CHL) решила отстранить российских и белорусски игроков от участия в импорт-драфте-2022.
Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022, который состоится 1 июля. Это не касается игроков, которые сейчас находятся в защищенном списке команд CHL.
Канадская хоккейная лига отдана безопасности, благополучию и развитию своих игроков, независимо от страны их происхождения", – говорится в заявлении CHL.
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