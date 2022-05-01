Сборная Украины беспощадно обыграла Эстонию в заключительном матче ЧМ

Сборная Украины сыграла с командой из Эстонии в заключительном матче чемпионата мира со счетом 8:0. Матч проходил в польском городе Тыхы.

Украинцы открыли счет уже в первом периоде, забросив шайбу на 12 минуте. После перерыва сборная включилась и забила сразу 4 шайбы за один тайм. В третьем же периоде украинцы забросили три шайбы.

В четырех матчах сборная набрала 7 очков, дважды победив, один раз проиграв по буллитам и один раз проиграв в основное время. Лучшей же командой в группе стала сборная Польши, набравшая 11 очков. Вторая – сборная Японии, третья – Украина, четвертая – Эстония, пятая – Сербия.