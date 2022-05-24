Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Латвию
Все решилось во втором периоде
Сборная Швеции одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею.
Швеция - Латвия 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
На 35-й минуте в большинстве гол забил нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Вильям Нюландер, в качестве ассистентов выступили Расмус Далин и Лукас Валльмарк.
Сборная Швеции завершила выступление на групповом этапе. В настоящий момент подопечные Юхана Гарпенлёва занимают первое место в группе В, набрав 18 очков за семь встреч.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Уникальный контент. Опубликовано аудио с крейсера москва с призывами сдаться к украинским пограничникам
- Лунин сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и выходом на ЧМ-2022
- ОК Юг: россияне направили машины гражданских по минам, выживших – расстреляли
- ЧМ-2022. Сборная Казахстана с минимальным счётом обыграла Словакию
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet