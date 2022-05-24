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Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Латвию

Хоккей
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Все решилось во втором периоде

Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Латвию

Новина українською

Сборная Швеции одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею.

Швеция - Латвия 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

На 35-й минуте в большинстве гол забил нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Вильям Нюландер, в качестве ассистентов выступили Расмус Далин и Лукас Валльмарк.

Сборная Швеции завершила выступление на групповом этапе. В настоящий момент подопечные Юхана Гарпенлёва занимают первое место в группе В, набрав 18 очков за семь встреч.

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В статье: сборная Швеции по хоккею сборная Латвии по хоккею
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